Политолог, военный эксперт, сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа" проанализировал заявления и действия союзников Украины

Российский диктатор владимир путин выступил с очередными угрозами в адрес Украины и Запада.

Комментируя поставки нашей стране немецких танков Leopard, путин заявил, что тем самым Запад якобы угрожает российской федерации. И пообещал, что россиянам "есть, чем ответить". Намекая, похоже, на ядерное оружие.

Подобные путинские заявления – это именно истерика. Такие периодически делает экс-президент рф медведев. В том числе говоря о возможности ядерного сценария в случае проигрыша россии в этой войне. Всё это – элементы военно-политического шантажа.

Если ранее подобные заявления звучали со стороны пескова, медведева, володина и прочих второстепенных персонажей, мало влияющих на внутриполитическое пространство рф, то теперь в качестве первой скрипки всё чаще выступает сам диктатор путин.

Испугал ли он кого-то этим? Давайте порассуждаем, опираясь на высказывания представителей Запада.

В конце января глава военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО фактически готово к прямой конфронтации с рф.

Знаковое заявление, учитывая, что еще недавно НАТО и политическое руководство стран ЕС предостерегали украинскую сторону по поводу возможной реализации планов по освобождение Крыма военным путем. Сейчас – оценки совершенно противоположные. Нам, похоже, дают "зеленый свет" по Крыму.

Говорят сами за себя и танковые решения. Причем речь уже не только о танках Leopard 2 от Германии и союзников. Не только об американских M1 Abrams, не только о британских Challenger 2.

Берлин уже заявил, что планирует разрешить передачу десятков танков Leopard 1 с промышленных складов.

Плюс – в немецком правительстве обсуждают возможность предоставления ВСУ также 15 зенитных танков Gepard, которые сейчас находятся в Катаре.

Ранее у ФРГ была довольно сдержанная позиция по поводу поставок танков Украине – и сама не хотела, и другим не давала предоставлять нам те же Leopard, стоящие на вооружении других стран. Но после нежелания Кремля прекратить войну, после очередных ядерных пугалок – видим кардинальную смену позиции немецкого руководства.

И не только его.

США дали понять, что дадут нам дальнобойные боеприпасы с комбинированной (инерционной, спутниковой и полуактивной лазерной) системой наведения.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что не исключает поставку Украине боевых самолетов, хотя ранее и США, и Великобритания, и ряд стран ЕС говорили о преждевременности такого шага.

Тогда как Франция и Нидерланды уже высказывали готовность передать Украине американские F-16, состоящие у них на вооружение.

Все эти заявления, а также соответствующие действия – это ответ на российскую эскалацию, российские угрозы, российские истерики. В том числе нынешнюю – в исполнении путина.

Мы видим явно консолидированную позицию топовых стран Запада. Адекватный, зеркальный ответ на угрозы со стороны рф, в том числе, ядерные, на что она вряд ли пойдет. Поскольку о недопустимости даже просто ядерной риторики (в угрожающем смысле) высказались не только страны НАТО, но и Китай с Индией, относительно лояльные к рф.

Соответственно, бряцанье ядерным оружием – это элемент политического блефа. А других реальных рычагов влияния на ситуацию у Кремля фактически не осталось.