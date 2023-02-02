Намекает на ядерное оружие? путин сделал заявление по случаю годовщины Сталинградской битвы

путин заявил, что россии угрожают немецкими танками Leopard

Президент россии владимир путин приехал в Волгоград по случаю годовщины "Сталинградской битвы". В ходе своей речи во время торжественного концерта российский диктатор также сделал очередные заявления относительно войны в Украине и поставок оружия Киеву от западных союзников.

Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости".

Поздравляя горожан с 80-летием победы в Сталинградской битве, путин произнес следующее: "Это было сражение за существование истерзанной, но непокоренной страны".

Далее, говоря о передаче "Леопардов" украинским военным, глава рф заявил, что тем самым Запад якобы угрожает его стране.

"Невероятно, но факт — нам снова угрожают немецкими танками Leopard, воюют руками бандеровцев", — произнес диктатор.

Он добавил, что россии якобы есть чем на этот ответить.

"Те, кто рассчитывает одержать на россией победы на поле боя, видимо, не понимает, что современная война с нами будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем. Нам есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать",- заявил путин.

Очевидно, таким образом российский диктатор намекнул на применение ядерного оружия.

В то же время пресс-секретарь путина дмитрий песков уже привычно попытался "сгладить" заявление своего руководителя. В беседе с журналистами он "объяснил", что означала фраза президента рф о том, что "россии есть чем ответить".

"россия будет полнее задействовать имеющийся у нее потенциал", — сказал песков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Соединенных Штатах оценили угрозы путина о применении ядерного оружия заявляя, что страна-агрессор предупреждена о катастрофических последствиях, которые ее ожидают, если она попытается использовать ЯО.