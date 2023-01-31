путину срочно понадобились роботы: над новым приказом диктатора уже смеются в сети (фото, видео)

По словам путина, россия больше чем в 20 раз отстает от мира в освоении роботов

Президент россии владимир путин поручил правительству в срочном порядке научиться делать роботов. Оказывается, россия отстает от мира в 21 раз по использованию роботов, а от развитых стран — в 100 и выше раз.

Об этом пишут российские СМИ. Эта новость вызвала шквал насмешливых и едких комментариев в социальных сетях.

По словам правителя рф, к июлю нужно создать и утвердить проект по развитию робототехники. После этого нужно приступать к внедрению роботов на промышленных производствах.

Россиян такая новость не обрадовала и даже рассмешила. В комментариях они отметили, что сперва нужно разучить чиновников воровать, а некоторые предположили, что путин и вовсе сошел сума и крайне оторван от реальности. Также комментаторы вспомнили робота Федора, которого создали для российских МЧС-ников и даже отправили в космос.

Перед тем как что-то поручать правительству и Ко, следовало бы сделать одну единственную вещь — отучить их "переть" всё, что видят…Мозги думцам и чинушам в голову затолкать не получиться полюбе, но отучить их руки к гос.имуществу тянуть…

Как в сказке. Поручил и по щучьему велению. Раз и готово. Наивные люди в рф живут и я в такое верил.

Скорее генералиссимус сошел с ума и оторван от реальности.

Правительство бабуинов может производить только скандал, шантаж и войну

лучший анекдот дня.

У меня такое ощущение что кто то этому черту на барабане поля чудес вместо цифр написал всякие штуки…и че выпало вечером то он и заявляет с утра…

Странно. Россия же ещё пару дней назад всех во всем опережала. И роботы, и ракеты, и котлеты.

Мда, парень уже в астрале. То ему демографию за две недели подними, то роботов подавай. Срочно.

Робот-коррупционер, — сделано в Сколково.

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