путіну терміново знадобилися роботи: з нового наказу диктатора вже сміються в мережі (фото, відео)

За словами путіна, росія більше ніж у 20 разів відстає від світу в освоєнні роботів

Президент росії володимир путін доручив уряду в терміновому порядку навчитися робити роботів. Виявляється, росія відстає від світу в 21 раз по використанню роботів, а від розвинутих країн — у 100 і більше разів.

Про це пишуть російські ЗМІ. Ця новина викликала шквал глузливих та їдких коментарів у соціальних мережах.

За словами правителя рф, до липня необхідно розробити і затвердити проект з розвитку робототехніки. Після цього необхідно розпочинати роботи на промислових виробництвах.

Росіян така новина не втішила і навіть розсмішила. У коментарях вони зазначили, що спочатку треба розучити чиновників красти, а деякі припустили, що путін взагалі зійшов з розуму і вкрай відірваний від реальності. Також коментатори згадали робота Федора, якого створили для російських МНСівців і навіть відправили до космосу.

Перед тим як щось доручати уряду і Ко, слід було б зробити одну єдину річ — відучити їх "перти" все, що бачать.

Як у казці. Доручив і з щучого наказу. Раз і готове. Наївні люди в росії живуть і я в таке вірив.

Скоріше генераліссимус збожеволів і відірваний від реальності.

Уряд бабуїнів може виробляти лише скандал, шантаж та війну.

Найкращий анекдот дня.

У мене таке відчуття що хтось цьому чорту на барабані поля чудес замість цифр написав всякі штуки … і що випало ввечері то він і заявляє з ранку …

Дивно. Росія ще кілька днів тому всіх у всьому випереджала. І роботи, і ракети, і котлети.

Мда, хлопець уже в астралі. То йому демографію за два тижні підніми, то роботів подавай. Терміново.

Робот-корупціонер, — зроблено у Сколковому.

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