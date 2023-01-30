В кремле "объяснили" громкие угрозы путина Борису Джонсону

В рф заявили, что Джонсон якобы неправильно понял слова путина

В кремле информацию об угрозах президента рф путина в сторону британского премьер-министра Бориса Джонсона ракетным ударом назвали "ложью".

Комментировать информацию об угрозах со стороны российского диктатора взялся его пресс-секретарь дмитрий песков во время общения с журналистами. Он заявил, что знает о чем был данный разговор между Джонсоном и путиным и якобы угроз в нем не было.

"Я знаю, о чем шла речь во время этого разговора. И еще раз официально повторяю, это ложь. Никаких угроз ракетами не было. Говоря о вызовах для безопасности рф, путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до москвы за считанные минуты", — заявил песков.

Вместе с тем он добавил, что если слова путина были восприняты таким образом, то это "очень неловкая ситуация".

Отметим, что в новом документальном фильме BBC "Путин против Запада" сообщается о том, что накануне 24 февраля 2022 года в ходе телефонного разговора с путиным Борис Джонсон сказал, что война может стать "полной катастрофой". В ответ на это британский премьер-министр услышал следующее: "Борис, я не хочу тебе причинять боль, но с ракетой это займет всего минуту".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что будет и далее предпринимать попытки вести телефонные переговоры с путиным.