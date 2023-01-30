"С ракетой это займет всего минуту": путин угрожал Джонсону перед вторжением в Украину

Подтвердить реальность угрозы трудно, поэтому к ней отнеслись серьезно

Перед российским вторжением в Украину, российский президент угрожал ударить ракетой по Борису Джонсону во время телефонного разговора. владимир путин был расслаблен и фамильярен, а его окружение считало, что все уже выиграно.

BBC в новом документальном фильме "Путин против Запада" (Putin Vs the West) раскрывает часть взаимодействия российского диктатора с лидерами других стран. В частности, во время звонка тогда еще премьера Британии Бориса Джонсона в ответ на предупреждение, что война станет "полной катастрофой" путин сказал, что не хочет причинять боль Джонсону, но "с ракетой это займет всего минуту"

Джонсон считает, что это была попытка подыграть разговорам про переговоры, ведь путин был отстранен и фамильярен. Искренность угрозы проверить невозможно, но путина не сильно волновала угроза санкций или увеличение количества войск НАТО в близости от границ рф.

Также в фильме упомянут визит министра обороны Бена Уоллеса в Москву для встречи с сергеем шойгу. Она была демонстрацией силы, несмотря на заверения в ненападении на Украину. Однако он процитировал слова главы Генштаба рф валерия герасимова, что "никогда больше мы не будем унижены".

Менее чем через две недели после визита, когда россия вторглась в Украину, Джонсон предлагал украинскому президенту Владимиру Зеленскому выехать, но тот отказался. А героическое сопротивление украинского народа и последующие успехи ВСУ и Сил обороны на поле боя показали, что герасимов был не прав в своем утверждении. На сейчас активное вторжение россии продолжается уже почти год — врага удалось выгнать с Киевщины, из части Харьковской и Херсонской областей. Попыток прорваться вглубь страны враг не оставляет. Под оккупацией части Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей и Крым.