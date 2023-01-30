У кремлі "пояснили" гучні загрози путіна Борису Джонсону

Уросії заявили, що Джонсон нібито неправильно зрозумів слова путіна

У кремлі інформацію про погрози президента росії путіна у бік британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона ракетним ударом назвали "брехнею".

Коментувати інформацію про погрози з боку російського диктатора взявся його речник дмитро пєсков під час спілкування з журналістами. Він заявив, що знає, про що була ця розмова між Джонсоном і путіним, і нібито погроз у ній не було.

"Я знаю, про що йшлося під час цієї розмови. І ще раз офіційно повторюю, це брехня. Жодних загроз ракетами не було. Говорячи про виклики для безпеки росії, путін зазначав, що у разі вступу України до НАТО потенційне розміщення натовських або американських". ракет біля наших кордонів означатиме, що будь-яка ракета долетить до москви за лічені хвилини", — заявив пєсков.

Водночас він додав, що якщо слова путіну було сприйнято таким чином, то це "дуже незручна ситуація".

Зазначимо, що у новому документальному фільмі ВВС "Путін проти Заходу" повідомляється про те, що напередодні 24 лютого 2022 року в ході телефонної розмови з путіним Борис Джонсон сказав, що війна може стати "повною катастрофою". У відповідь на це британський прем’єр-міністр почув таке: "Борис, я не хочу тобі завдавати болю, але з ракетою це займе лише хвилину".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що буде і надалі робити спроби вести телефонні переговори з путіним.