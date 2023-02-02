Укр

Врагу от него не спрятаться: ВСУ получат оружие с дальнобойностью 150 км

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
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Автор
GLSDB Новость обновлена 02 февраля 2023, 17:37
GLSDB. Фото Открытые источники

ВСУ смогут бить врага на дальности до 150 км

Уже в пятницу, 3 февраля, США могут объявить о поставке новых дальнобойных боеприпасов к РСЗО M142 HIMARS, способных бить на 150 км, в то время как нынешняя дальность работы установки ограничена 90 км.

Об этом сообщает американский Wall Street Journal, со ссылкой на свои источники.

Речь идет о боеприпасах, известных как GLSDB и представляющих собой гибрид ракеты и авиационной бомбы GBU-39, работы над которой были начаты еще в 2011 году. Активные разговоры о получении нового оружия начались в январе 2023 года.

Как объясняет украинский военный эксперт Андрей Харук, ценность данного боеприпаса объясняется несколькими факторами:

  • повышенной дальнобойностью – дальность полета самой авиабомбы GBU-39 достигает 110 км, а установка на нее двигателей реактивных снарядов М26 добавляет еще около 40 км;
  • низкой, по сравнении с обычными ракетами к HIMARS, ценой – около 60 и 600 тысяч долларов соответственно;
  • высокой точностью – хотя GLSDB и в 10 раз дешевле ракеты к HIMARS, она так же точна, ведь ее основа, авиабомба GBU-39, снаряжена комбинированной (инерционной, спутниковой и полуактивной лазерной) системой наведения;
  • безопасностью запуска – выстрел можно производить из того же HIMARS с дальности 150 км, оставаясь вне зоны поражения ответным огнем оккупантов, которые за все время вторжения так и не смогли уничтожить ни одной РСЗО, наносившей удары со значительно меньшего расстояния (90 км до вражеской цели).

Ничего подобного у оккупантов попросту нет, ведь самая бо́льшая дальность, которую способны достигнуть РСЗО рф – 90 км для реактивной установки "Смерч" калибра 300 мм, причем ее снаряды — неуправляемые.

Впрочем, также есть данные о неких российских боеприпасах с дальностью полета до 120 км и повышенной точностью (посредством разработанной в СССР системы ГЛОНАСС), но они поставляются на экспорт и неизвестно, состоят ли на вооружении самой рф.

В то же время GLSDB явно будет представлять для оккупантов проблему, ведь, как и любой боеприпас к РСЗО, его фактически невозможно сбить. На это способна только применяемая Израилем система противоракетной обороны "Железный купол". Но последнюю как раз может получить Украина, возможности чего не исключил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

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#Оружие #РСЗО #HIMARS