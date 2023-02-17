"Санітари" не дозволять: експерт пояснив, наскільки небезпечний вихід у море "ядерних" кораблів росії

Світ відноситься до загроз путіна як до поведінки буйно схибленої людини в окремо взятій палаті, вважає експерт

Вихід кораблів північного флоту Росії вперше після розпаду СРСР із тактичною ядерною зброєю на борту є черговим прикладом шантажу з боку Кремля.

Таку думку в ефірі телеканалу FREEДОМ озвучив військовий експерт Сергій Грабський.

Таким чином він прокоментував заяву норвезької розвідки про те, що існує серйозна загроза використання тактичної ядерної зброї в сценарії потенційного протистояння росії і НАТО.

"Ну, вперше за 30 років вивели вони свій флот у море та задекларували, що цей флот має ядерну зброю. Ну і, власне, на цьому все. Це черговий політичний приклад шантажу із застосуванням загрози ядерної зброї, але не більше. Усі чудово розуміють, що цей шантаж вже не відіграє ніякої ролі, і до цього ставляться з розумінням, як до поведінки буйної схибленої людини в окремо взятій палаті», – вважає Грабський.

При цьому, на думку Грабського, "санітарами" у виступлять члени ядерного клубу, зокрема Китай. Він підкреслив, що "це їхнє право, їхня територія, зона впливу та взаємодії для того, щоб вживати відповідних заходів щодо заспокоєння такого буйного хворого".

Експерт висловив упевненість у тому, що росіяни можуть продовжити виводити свої кораблі та загрожувати ядерною зброєю. Однак на більше Кремль не піде.

"Світ створив настільки сьогодні серйозну збалансовану систему моніторингу та контролю над усіма ядерними об’єктами, що виключено несанкціоноване або безвідповідальне застосування ядерної зброї. Ну а по-друге, треба ще розібратися, наскільки ефективною є ядерна зброя. рф навіть сама не знає, тому що вона ніколи у своїй історії не тестувала ядерну зброю від слова зовсім", – упевнений Грабський.

Нагадаємо, що можливим застосуванням ядерної зброї на початку лютого лякав і сам російський диктатор Володимир Путін.