Вперше з розпаду СРСР: російські ядерні кораблі знову помітили у відкритому морі

У кремлі можуть намагатися збільшити можливість ядерної ескалації між рф і НАТО

Російські політики, які регулярно погрожують світові ядеркою, нарешті почали поступово переходити до справи. Так, у норвезькій розвідки повідомили, що вперше за останні 30 років у відкритому морі почали з'являтися російські військові кораблі, котрі несуть на борту тактичну ядерну зброю. Зокрема йдеться про окремі одиниці Північного флоту рф.

Така інформація була опублікована у свіжому звіті розвідки Норвегії. У доповіді зазначається, що за часів Радянського Союзу подібні виходи у море були нормальними, але під час "холодної війни" вони припинилися — аж до сьогодні.

Конкретного часу, коли такі кораблі з'явилися, розвідники не повідомляють. Однак ще восени 2022 року росія активно проводила військові навчання із кораблями ПІвнічного флоту. Саме на надводних носіях і підводних човнах цього підрозділу російської армії і розміщена основна частина ядерного потенціалу Москви.

"Військово-морські сили Північного флоту продовжать регулярні навчання флоту, більш тривале патрулювання підводних човнів у Баренцевому морі та підводні операції в Атлантичному океані. Постачання нових безшумних багатоцільових підводних човнів збільшує потужність флоту в Норвезькому морі та Атлантичному океані. Водночас нова морська доктрина, опублікована влітку 2022 року, свідчить про те, що росія має амбіції збільшити свою присутність в Арктиці, Азії, Тихому океані та районах навколо Індійського океану", — також повідомили норвежці.

Слід додати ще й те, що неподалік кордону із Норвегією росіяни також розмістили нову стратегічну авіацію. Попередньо йдеться про Ту-160 і Ту-95. До речі, перші бомбардувальники були розроблені ще у СРСР і входять до так званої "тріади стратегічних ядерних озброєнь росії".

Нагадаємо, що можливим застосуванням ядерки на початку лютого лякав і сам російський диктатор володимир путін. Утім, його голосні заяви уже менше лякають більшість цивілізованих країн. Не дивно, що у Європі довго із відповіддю не чекали.