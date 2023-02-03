Політолог, військовий експерт, співголова Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов спеціально для "Телеграфу" проаналізував заяви та дії союзників України

Російський диктатор володимир путін виступив з черговими погрозами на адресу України та Заходу.

Коментуючи постачання нашій країні німецьких танків Leopard, путін заявив, що цим Захід нібито загрожує російській федерації. І пообіцяв, що росіянам "є чим відповісти". Натякаючи, схоже, на ядерну зброю.

Подібні путінські заяви – це істерика. Такі періодично робить експрезидент рф медведєв. Зокрема, говорячи про можливість ядерного сценарію у разі програшу росії у цій війні. Все це – елементи військово-політичного шантажу.

Якщо раніше подібні заяви лунали з боку пєскова, медведєва, володина та інших другорядних персонажів, які мало впливають на внутрішньополітичний простір рф, то тепер як перша скрипка все частіше виступає сам диктатор путін.

Чи налякав він когось цим? Поміркуймо, спираючись на висловлювання представників Заходу.

Наприкінці січня голова військового комітету Альянсу адмірал Роб Бауер заявив, що НАТО фактично готове до прямої конфронтації з росією.

Знакова заява з огляду на те, що ще недавно НАТО і політичне керівництво країн ЄС застерігали українську сторону щодо можливої реалізації планів звільнення Криму військовим шляхом. Зараз – оцінки протилежні. Нам, схоже, дають "зелене світло" щодо Криму.

Говорять самі за себе й танкові рішення. Причому вже не лише про танки Leopard 2 від Німеччини та союзників. Не тільки про американські M1 Abrams, не тільки про британські Challenger 2.

Берлін вже заявив, що планує дозволити передачу десятків танків Leopard 1 з промислових складів.

Плюс – у німецькому уряді обговорюють можливість надання ЗСУ також 15 зенітних танків Gepard, які зараз перебувають у Катарі.

Раніше ФРН мала досить стриману позицію з приводу поставок танків Україні – і сама не хотіла, і іншим не давала надавати нам ті ж Leopard, що стоять на озброєнні інших країн. Але після небажання Кремля припинити війну, після чергових ядерних пугалок – бачимо кардинальну зміну позиції німецького керівництва.

І не лише його.

США дали зрозуміти, що дадуть нам далекобійні боєприпаси з комбінованою (інерційною, супутниковою та напівактивною лазерною) системою наведення.

Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що не виключає постачання Україні бойових літаків, хоча раніше і США, і Великобританія, і низка країн ЄС говорили про передчасність такого кроку.

Тоді як Франція та Нідерланди вже висловлювали готовність передати Україні американські F-16, які перебувають у них на озброєнні.

Всі ці заяви, а також дії – це відповідь на російську ескалацію, погрози, російські істерики. Зокрема нинішню – у виконанні путіна.

Ми бачимо консолідовану позицію топових країн Заходу. Адекватна, дзеркальна відповідь на погрози з боку росії, зокрема, ядерні, на що вона навряд чи піде. Тому що про неприпустимість навіть просто ядерної риторики (у загрозливому сенсі) висловилися не лише країни НАТО, а й Китай з Індією, відносно лояльні до рф.

Відповідно, брязкання ядерною збоєю – це елемент політичного блефу. А інших реальних важелів впливу на ситуацію у Кремля фактично не залишилося.