Натякає на ядерну зброю? путін зробив заяву з нагоди річниці Сталінградської битви
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путін заявив, що росії загрожують німецькими танками Leopard
Президент росії володимир путін приїхав до Волгограду з нагоди річниці Сталінградської битви. У ході своєї промови під час урочистого концерту російський диктатор також зробив чергові заяви щодо війни в Україні та постачання зброї Києву від західних союзників.
Про це повідомляє російське агентство "РІА Новини".
Вітаючи городян з 80-річчям перемоги у Сталінградській битві, путін сказав таке: "Це була битва за існування змученої, але непокореної країни".
Далі, говорячи про передачу "Леопардів" українським військовим, глава росії заявив, що цим Захід нібито загрожує його країні.
"Неймовірно, але факт — нам знову загрожують німецькими танками Leopard, воюють руками бандерівців", — сказав диктатор.
Він додав, що росії нібито є чим на це відповісти.
"Ті, хто розраховує здобути на росією перемоги на полі бою, мабуть, не розуміє, що сучасна війна з нами буде для них зовсім іншою. Ми свої танки до їхніх кордонів не посилаємо. Нам є чим відповісти, і застосуванням бронетехніки справа не закінчиться". Усі повинні це розуміти", — заявив путін.
Очевидно, таким чином російський диктатор натякнув на застосування ядерної зброї.
На той час прессекретар путіна дмитро пєсков вже звично спробував "згладити" заяву свого керівника. У розмові з журналістами він "пояснив", що означала фраза президента росії про те, що "росії є чим відповісти".
"росія буде повніше задіяти наявний у неї потенціал", — сказав пєсков.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Сполучених Штатах оцінили погрози путіна про застосування ядерної зброї заявляючи, що країна-агресор попереджена про катастрофічні наслідки, які на неї чекають, якщо вона спробує використати ЯЗ.