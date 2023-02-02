Ворогу від нього не сховатися: ЗСУ отримають зброю з далекобійністю 150 км

ЗСУ зможуть бити ворога на дальності до 150 км.

Вже в п’ятницю, 3 лютого, США можуть оголосити про постачання нових далекобійних боєприпасів до РСЗВ M142 HIMARS, здатних бити на 150 км, тоді як нинішня дальність роботи установки обмежена 90 км.

Про це повідомляє американський Wall Street Journal із посиланням на свої джерела.

Йдеться про боєприпаси, відомі як GLSDB і гібрид ракети та авіаційної бомби GBU-39, роботи над якою були розпочаті ще в 2011 році. Активні розмови про отримання нової зброї розпочалися у січні 2023 року.

Як пояснює український військовий експерт Андрій Харук, цінність цього боєприпасу пояснюється кількома чинниками:

підвищеною далекобійністю – дальність польоту самої авіабомби GBU-39 сягає 110 км, а встановлення на неї двигунів реактивних снарядів М26 додає ще близько 40 км;

низькою, порівняно із звичайними ракетами до HIMARS, ціною – близько 60 та 600 тисяч доларів відповідно;

високою точністю – хоча GLSDB і в 10 разів дешевше за ракету до HIMARS, вона так само точна, адже її основа, авіабомба GBU-39, споряджена комбінованою (інерційною, супутниковою та напівактивною лазерною) системою наведення;

безпекою запуску — постріл можна робити з того ж HIMARS з дальності 150 км, залишаючись поза зоною ураження вогнем у відповідь окупантів, які за весь час вторгнення так і не змогли знищити жодної РСЗВ, що завдавала ударів з значно меншої відстані (90 км до ворожої мети) .

Нічого подібного в окупантів просто немає, адже найбільша дальність, яку здатні досягти РСЗВ рф — 90 км для реактивної установки "Смерч" калібру 300 мм, причому її снаряди — некеровані.

Втім, також є дані про деякі російські боєприпаси з дальністю польоту до 120 км і підвищеною точністю (за допомогою розробленої в СРСР системи ГЛОНАСС), але вони поставляються на експорт і невідомо, чи перебувають на озброєнні Росії.

У той же час GLSDB явно представлятиме для окупантів проблему, адже, як і будь-який боєприпас до РСЗВ, його практично неможливо збити. На це здатна лише система протиракетної оборони "Залізний купол", що застосовується Ізраїлем. Але останню якраз може отримати Україна, можливості чого не виключив прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.