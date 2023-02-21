Укр

Без сюрпризов не обошлось: путин в обращении сделал громкое заявление по ядерному оружию

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
диктатор путин Новость обновлена 21 февраля 2023, 13:07
диктатор путин. Фото Reuters

россия прекращает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Об этом во вторник, 21 февраля, заявил российский диктатор владимир путин в своем традиционном послании Федеральному собранию.

"Вынужден заявить сегодня о том, что россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю: не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие", — сказал он.

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