путин забыл, что в россии тоже есть такой отряд

Российский диктатор владимир путин сконфузился в своем традиционном послании Федеральному собранию. Традиционно, вождь россии посвятил свою речь искажению исторических фактов. В частности, он упомянул об украинской бригаде ВСУ, которой присудили имя "Эдельвейс".

Он заявил, что это признак фашизма, поскольку, по его словам, у Третьего Рейха была такая же бригада. Однако путин забыл, что в россии отряд "Эдельвейс" появился еще раньше. Одной из бригад ВСУ, стыдно сказать, присвоили имя "Эдельвейс", — заявил российский диктатор. Он отметил, что это наименование "гитлеровской дивизии, участвовавшей в депортации евреев, казнях военнопленных, карательных операциях против партизан".

Однако путин не отметил, что у россии также был отряд "Эдельвейс". Сначала он назывался просто 17-м отрядом, а также по месту дислокации на территории Минераловодского района Ставропольского края.

Он считался лучшим отрядом спецназа внутренних войск МВД еще с 2006 года. Назначение – борьба с терроризмом. Участвовал во Второй чеченской войне, которую пути развязали против народа Ичкерии. Свой лучший отряд в России решили назвать "Эдельвейсом" в 2011 году. В 2016 году его переименовали в "Авангард".

Напомним, 14 января президент Зеленский присудил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде наименование "Эдельвейс" — в честь горького цветка, поскольку бригада специализируется на ведении боевых действий в горно-лесистой местности. Отметим, что в своем обращении Путин снова набросился на мероприятие без адекватных аргументов. А также размыто пригрозил Украине и Западу.