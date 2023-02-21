путін збудився через нову назву однієї з бригад ЗСУ - і тут же зганьбився

путін забув, що в росії теж є такий загін

Російський диктатор володимир путін сконфузився у своєму традиційному посланні Федеральним зборам. Традиційно, вождь рф присвятив свою промову викривленню історичних фактів. Зокрема, він згадав про українську бригаду ЗСУ, якій присудили ім’я "Едельвейс".

Він заявив, що це ознака фашизму, оскільки, за його словами, у Третього Райху була така ж бригада.Однак путін забув, що у росії загін "Едельвейс" з’явився ще раніше. Одній із бригад ЗСУ, соромно сказати, присвоїли ім’я "Едельвейс", — заявив російський диктатор. Він наголосив, що це найменування "гітлерівської дивізії, яка брала участь в депортації євреїв, стратах військовополонених, каральних операціях проти партизанів".

Однак путін не зазначив, що у росії також був загін "Едельвейс". Спершу він називався просто 17 загоном, а також за місцем дислокації на території Мінераловодського району Ставропольського краю.

Він вважався кращим загоном спецпризначення внутрішніх військ МВС ще з 2006 року. Призначення — боротьба з тероризмом. Брав участь у Другій чеченській війні, яку путін розв’язав проти народу Ічкерії. Свій кращий загін у росії вирішили назвати "Едельвейсом" у 2011 році. У 2016 його перейменували на "Авангард".

Нагадаємо, 14 січня президент Зеленський присудив 10-тій окремій гірсько-штурмова бригаді найменування "Едельвейс" — на честь гіркої квітки, оскільки бригада спеціалізується на веденні бойових дій у гірсько-лісистій місцевості. Зазначимо, що у своєму зверненні путін знову накинувся на захід без адекватних аргументів. А також розмито пригрозив Україні та Заходу.