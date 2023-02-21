путін виступив із новою погрозою Україні та її союзникам

Президент росії вважає, що їхню країну неможливо перемогти на полі бою

Російський диктатор володимир путін у своєму традиційному посланні Федеральним зборам вкотре пригрозив Україні та країнам Заходу. Зокрема він заявив, що росія реагуватиме на постачання далекобійної зброї Києву "відсуванням загрози". Цікаво, що лише нещодавно про відміну табу щодо надання подібного озброєння на Заході повідомляв український президент Володимир Зеленський.

Гучну заяву путіна цитує "Телеграф", посилаючись на онлайн-трансляцію виступу політика. Додамо, що офіційне звернення диктатор розпочав об 11 годині 21 лютого на території Гостьового двору в Москві.

Під час виступу путін звинуватив в усіх бідах колективний Захід та зазначив, що начебто Україна просто потрапила під вплив Європи і США. При цьому політик не збирається припиняти кровопролитну війну, про що і заявляє на загал.

"Чим більш далекобійні системи будуть надходити Україні, тим далі ми будемо відсувати загрозу", — заявив він.

Також путін додав, що переконаний начебто росію не можливо перемогти саме на полі бою. Цілком імовірно, що подібними словами він натякає на бажання сісти за стіл переговорів. Однак загальна агресивність очільника кремля унеможливлює подібну ситуацію.

Окремо зазначимо, що увага Заходу була приділена путіном досить і досить велика. Весь початок його промови буквально складався із звинувачень на адресу європейських і американських політиків, наскрізь просякнутих пропагандистськими тезами.

Також "Телеграф" повідомляв, як російський диктатор зганьбився під час звернення, намагаючись звинуватити Україну у нацизмі через назву однієї із військових бригад.