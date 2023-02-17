"Табу знімається": Зеленський про поставку Україні далекобійних ракет

Захід розуміє, що Україна має перемогти росію, і готовий передавати далекобійні ракети, аби ефективніше знищувати цілі ворога

Президент Володимир Зеленський нагадав, що вже сформовано танкову коаліцію, щоб передати якнайбільше броньованої техніки ЗСУ. Також країни-союзники знімають табу на постачання далекобійних ракет.

Про це український президент сказав у своєму відеозверненні. За словами глави держави, з моменту його візиту до Вашингтона торік дипломатичний марафон не припиняється.

Володимир Зеленський наголосив, що ключовий меседж України на конференції безпеки був очевидним — треба зробити все, щоб уже цього року забезпечити крах російської агресії. Президент упевнений, що це можливо і конче необхідно.

Розуміють це не лише в Україні, а й за кордоном. Партнери створили танкову коаліцію, також є посилення у постачанні військової допомоги. Крім цього, союзники знімають табу на постачання далекобійних ракет.

"Вже створено танкову коаліцію для України, вже знімається табу з постачання далекобійних ракет, вже є нові досягнення у посиленні нашої артилерії і вже світ почув, наскільки необхідно для загальносвітової безпеки створення авіаційної коаліції для України", — сказав Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Латвія передаватиме ЗСУ машини. Їх конфісковуватимуть у п’яних водіїв.