Віддає 1% свого ВВП: у Норвегії узгоджено масштабну програму допомоги Україні

Половина допомоги піде на військові потреби

Парламент Норвегії погодив безпрецедентну допомогу Україні у кілька мільярдів євро. Перед депутатами Стортингу виступив президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту Норвегії.

"Уряд і переважна більшість Стортингу представили політичну угоду щодо програми України у законодавчій палаті Стортингу у четвер, 16 лютого. Президент України Володимир Зеленський взяв участь у цифровому форматі", — йдеться у повідомленні.

Програма передбачає п’ятирічне фінансування для нашої країни на суму близько 75 млрд норвезьких крон (майже 7 млрд євро).

Згідно з планом, 2023 року половина допомоги піде на військові потреби, решта – на гуманітарні. Протягом наступних років пропорції можуть змінитися. При цьому, як повідомляв прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, обіцяні кошти не обов’язково будуть безпосередньо отримані українською владою.

Раніше "Телеграф" писав: якщо програму буде прийнято, то вона дозволить Норвегії вийти на показник допомоги в 1% власного ВВП 2023 року.

"Програма підтримки, яку Норвегія затверджує для нашої держави і якою створює прецедент гарантовано стійкої підтримки боротьби за свободу, розрахована на п’ять років. Жодна людина на землі сьогодні не скаже, а що саме станеться за цей час. П’ять років. Але всі ми точно розуміємо, чого не станеться. Росія не здолає нашої з вами єдності – усіх, хто цінує свободу. Кремль не зробить залякування й терор новою нормою для Європи. Держава-терорист не переконає нікого, що вбивати й грабувати – краще, аніж жити за законом і співпрацювати. І російський прапор не вкорениться на окупованій території України", — зазначив президент України під час свого виступу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Норвегії озвучили строки передачі Україні танків Leopard 2.