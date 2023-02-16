Отдает 1% своего ВВП: в Норвегии согласована масштабная программа помощи Украине

Половина помощи пойдет на военные нужды

Парламент Норвегии согласовал беспрецедентную помощь Украине в несколько миллиардов евро. Перед депутатами Стортинга выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщается на официальном сайте парламента Норвегии.

"Правительство и подавляющее большинство Стортинга представили политическое соглашение по программе Украины в законодательной палате Стортинга в четверг, 16 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в цифровом формате", — говорится в сообщении.

Отметим, что программа предполагает пятилетнее финансирование для нашей страны на сумму около 75 млрд норвежских крон (почти 7 млрд евро).

Согласно плану, в 2023 году половина помощи пойдет на военные нужды, остальное – на гуманитарные. В последующие годы пропорции могут измениться. При этом, как сообщал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере обещанные средства не обязательно будут непосредственно получены украинской властью.

Ранее "Телеграф" писал, что если программа будет принята, то она позволит Норвегии выйти на показатель помощи в 1% собственного ВВП в 2023 году.

"Программа поддержки, которую Норвегия утверждает для нашего государства и создает прецедент гарантированно устойчивой поддержки борьбы за свободу, рассчитана на пять лет. Ни один человек на земле сегодня не скажет, а что произойдет за это время. Пять лет. Но все мы точно понимаем, чего не произойдет. Россия не одолеет наше с вами единство – всех, кто ценит свободу. Кремль не сделает запугивания и террор новой нормой для Европы. Государство-террорист никого не убедит, что убивать и грабить лучше, чем жить по закону и сотрудничать. И российский флаг не укоренится на оккупированной территории Украины", — отметил президент Украины в своем выступлении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Норвегии озвучили сроки передачи Украине танков Leopard 2.