Занадто оптимістично? У Зеленського оцінили військові прогнози Буданова

Прогнози щодо деокупації територій України ґрунтуються на успіхах ЗСУ та допомоги Заходу

Прогнози Кирила Буданова щодо звільнення Криму до осені звучать не занадто оптимістично. Вони відповідають ситуації у той момент, коли були сказані.

Про це в інтерв’ю 24-му каналу розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, будь-які прогнози, не тільки Буданова, ґрунтуються на ресурсних можливостях ЗСУ та допомоги країн-союзників.

Михайло Подоляк пояснив, що прогнози щодо звільнення Криму від росіян дають не лише у ГУР МО. Вони неодноразово звучали з вуст різних представників влади України та іноземних військових. Звільнення півострова до осені 2023 року не звучить надто оптимістично, цей прогноз ґрунтується на ресурсних можливостях України та росії.

"Прогнози і Буданова, та інших представників влади не є надмірно оптимістичними, вони є ситуативними на той момент, коли робляться, виходячи з можливостей ресурсів України та росії. Це завжди об’єктивні прогнози", — підкреслив радник голови ОП.

Подоляк також зазначив, що ресурси можуть змінюватись. І якби Україна швидше отримала зброю певної дальності, наприклад, влітку 2022 року, то перебіг війни зараз був би іншим. І якби росія не використовувала мобілізацію, а воювала лише певною кількістю своїх військових, то це теж позначилося б на ході війни.

"Але, попри все, ці прогнози є об’єктивними з певними календарними коригуваннями. Але мені здається, якщо наші партнери дадуть можливість максимально швидко отримати необхідну нам допомогу, якщо ми будемо об’єктивними і ретельно сплануємо наступ, то ми можемо прискорити фіналізацію війни. Це може бути осінь цього року, але це може бути повністю цей рік", — наголосив Михайло Подоляк.

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