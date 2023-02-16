Слишком оптимистично? У Зеленского оценили военные прогнозы Буданова

Прогнозы по деоккупации территорий Украины основываются на успехах ВСУ и помощи Запада

Прогнозы Кирилла Буданова по освобождению Крыма к осени звучат не слишком оптимистично. Они соответствуют ситуации в тот момент, когда были сказаны.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, любые прогнозы, не только Буданова, основываются на ресурсных возможностях ВСУ и помощи стран-союзников.

Михаил Подоляк пояснил, что прогнозы касательно освобождения Крыма от россиян дают не только в ГУР МО. Они неоднократно звучали из уст разных представителей власти Украины, а также иностранных военных. Освобождение полуострова к осени 2023 года не звучит слишком оптимистично, этот прогноз основывается на ресурсных возможностях Украины и россии.

"Прогнозы и Буданова, и других членов правительства не являются чрезмерно оптимистичными, они являются ситуативными на тот момент, в который делаются, исходя из возможностей ресурнсых Украины и россии. Это всегда объективные прогнозы", — подчеркнул советник главы ОП.

Подоляк также отметил, что ресурсы могут меняться. И если бы Украина быстрее получила оружие определенной дальности, например летом 2022 года, то течение войны сейчас было бы другим. И если бы россия не использовала мобилизацию, а воевала только определенным количеством своих военных, то это бы тоже сказалось на ходе войны.

"Но, несмотря ни на что, эти прогнозы являются объективными с определенными календарными корректировками. Но мне кажется, если наши партнеры дадут возможность максимально быстро получить необходимую нам помощь, если мы будем объективными и тщательно спланируем наступление, то мы можем ускорить финализацию войны. Это может быть осень этого года, но это может быть полностью этот год", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина может освободить Крым к концу лета, считает американский генерал. Для этого есть два необходимых условия.