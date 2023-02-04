ВСУ должны зайти на территорию россии: военный эксперт объяснил, насколько далеко

Деоккупация Крыма разрушит карьеру путина и лишит его власти

После освобождения Крыма, которое может состояться по трем разным сценариям, ВСУ должны будут зайти на территорию россии. Захватывать Кремль не нужно, а вот создать демилитаризованную зону на расстоянии 200-300 км просто необходимо.

Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью OBOZREVATEL. По его словам, путин не сможет больше держаться за власть, когда лишится Крыма.

Перед тем, как освободить Крым, ВСУ должны будут зайти в Мелитополь, Мариуполь и выйти к Азовскому морю. Тогда им понадобится много дальнобойного оружия, чтобы разрушить Керченский мост и перерезать пути поставок подкрепления и боеприпасов россиянам. Оккупанты смогут подвозить часть боекомплекта морем, но это будут несущественные поставки, которые не помогут армии рф. В таком случае полуостров окажется в оперативном окружении, а ВСУ смогут уничтожить военные базы и освободить его.

Освобождение Крыма сильно ударит по репутации путина. После такого поражения он вряд ли сможет оставаться у власти.

"Когда мы освободим Крым, это будет мощный политический удар по руководству российской федерации. Оправдаться перед своим населением и военными, почему они потеряли Крым, уже не удастся. Я думаю, что это приведет к дестабилизации внутри страны. После этого путин уже не сможет удержаться у власти. Тогда я думаю, что и на поле боя нам будет проще освободить всю территорию Украины до наших границ", — сказал Алексей Гетьман.

Также он прокомментировал слова о том, что не нужно останавливаться на своих границах, и нужно двигаться дальше на территорию россии. Майор запаса ВСУ считает, что поднимать украинский флаг над Кремлем не обязательно, но есть смысл демилитаризовать приграничные районы россии на расстоянии 200-300 км, чтобы избежать повторного наступления через полгода-год.

"Никто не говорит, что надо поднимать украинский флаг над Кремлем – нафиг нам Кремль, простите на слове. Но сделать демилитаризованную зону в 200-300 километрах от нашей границы все же нужно, по крайней мере, на время, чтобы не допустить ситуации, когда через полгода или через год орк оправятся и начнут совершать новые боевые действия на нашей территории", — резюмировал военный.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что для освобождения Крыма нужно разрушить "сухопутный коридор" на полуостров. Для этого необхдимо ударить по Мелитополю и Мариуполю.