ЗСУ мають зайти на територію росії: військовий експерт пояснив, наскільки далеко

Деокупація Криму зруйнує кар’єру путіна та позбавить його влади

Після звільнення Криму, яке може відбутися за трьома різними сценаріями, ЗСУ мають зайти на територію росії. Захоплювати Кремль не потрібно, а ось створити демілітаризовану зону на відстані 200-300 км просто необхідно.

Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в інтерв’ю OBOZREVATEL. За його словами, путін не зможе більше триматися за владу, коли позбудеться Криму.

Перед тим, як звільнити Крим, ЗСУ мають зайти до Мелітополя, Маріуполя та вийти до Азовського моря. Тоді їм знадобиться багато далекобійної зброї, щоб зруйнувати Керченський міст та перерізати шляхи постачання підкріплення та боєприпасів росіянам. Окупанти зможуть підвозити частину боєкомплекту морем, але це будуть несуттєві поставки, які не допоможуть армії росії. У такому разі півострів опиниться в оперативному оточенні, а ЗСУ зможуть знищити військові бази та звільнити його.

Визволення Криму сильно вдарить по репутації путіна. Після такої поразки він навряд чи зможе залишатися при владі.

"Коли ми звільнимо Крим, це буде потужний політичний удар по керівництву російської федерації. Виправдатися перед своїм населенням і військовими, чому вони втратили Крим, вже не вдасться. Я думаю, що це призведе до дестабілізації всередині країни. Після цього путін уже не зможе втриматися при владі. Тоді я думаю, що і на полі бою нам буде простіше звільнити всю територію України до наших кордонів", — сказав Олексій Гетьман.

Також він прокоментував слова про те, що не потрібно зупинятися на своїх кордонах, і слід рухатися далі на територію росії. Майор запасу ЗСУ вважає, що піднімати український прапор над Кремлем не обов’язково, але є сенс демілітаризувати прикордонні райони росії на відстані 200-300 км, щоб уникнути повторного наступу за півроку-рік.

"Ніхто не каже, що треба піднімати український прапор над Кремлем – нафіг нам Кремль, вибачте на слові. Але зробити демілітаризовану зону за 200-300 кілометрів від нашого кордону все ж таки потрібно принаймні на час, щоб не допустити ситуації, коли через півроку чи через рік орки оговтються і почнуть здійснювати нові бойові дії на нашій території", — резюмував військовий.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для звільнення Криму потрібно зруйнувати "сухопутний коридор" на півострів. Для цього необхідно вдарити по Мелітополю та Маріуполю.