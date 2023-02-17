Вирішальний контроль над небом: законодавці вимагають від Байдена передати Україні F-16

Демократи та республіканці вимагають передати Україні літаки F-16, щоб перемогти росію

Двопартійна група законодавців США чинить прямий тиск на президента Джо Байдена, щоб він відправив військові літаки F-16 в Україну якнайшвидше. Авіація, яка так потрібна Києву, може виявитися вирішальною у битві з росією у 2023 році.

Про це повідомляє видання Politicо. За словами п’ятьох членів Палати представників, Америка має допомогти Україні захистити свій повітряний простір.

Американські законодавці написали листа президенту США Джо Байдену. У ньому вони наголосили, що літаки F-16, які адміністрація президента відмовляється передавати ЗСУ, можуть відіграти вирішальну роль у війні з росією.

"Надання таких літаків необхідно, щоб допомогти Україні захистити свій повітряний простір, особливо на тлі відновлення російських наступальних дій і враховуючи очікуване збільшення масштабних бойових дій. [Літаки] можуть виявитися вирішальними для контролю над повітряним простором України цього року", — пишуть законодавці.

Організаторами листа виступив демократ від штату Мен Джаред Голден, а підписи поставили демократи Джейсон Кроу з Колорадо та Кріссі Гулахан із Пенсільванії, а також республіканці Тоні Гонсалес із Техасу та Майк Галлахер із Вісконсіна.

Літаки F-16 виробництва Lockheed Martin або інша бойова авіація дадуть Силам оборони України набагато більше можливостей, ніж артилерія та танки, які постачають партнери.

"F-16 або подібні винищувачі четвертого покоління надали б Україні високомобільну платформу, з якої можна було б націлюватися на російські ракети та безпілотники класу "повітря-повітря", захищати українські сухопутні війська, коли вони вступають у бій із російськими військами, а також боротися з російськими винищувачами за перевагу у повітрі", — заявили американці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в США змінили свою категоричну думку щодо передачі Україні літаків F-16. Ентоні Блінкен заявив, що Америка тісно співпрацюватиме з Києвом і постачатиме ту військову допомогу, яка зараз необхідна на фронті.