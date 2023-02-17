Решающий контроль над небом: законодатели потребовали от Байдена передать Украине F-16

Демократы и республиканцы требуют передать Украине самолеты F-16, чтобы победить россию

Двухпартийная группа законодателей США оказывает прямое давление на президента Джо Байдена, чтобы он отправил военные самолеты F-16 в Украину как можно скорее. Авиация, которая так нужна Киеву, может оказаться решающей в битве с россией в 2023 году.

Об этом сообщает издание Politicо. По словам пятерых членов Палаты представителей, Америка должна помощь Украине защитить свое воздушное пространство.

Американские законодатели написали письмо президенту США Джо Байдену. В нем они подчеркнули, что самолеты F-16, которые администрация президента отказывается передавать ВСУ, могут сыграть решающую роль в войне с россией.

"Предоставление таких самолетов необходимо, чтобы помочь Украине защитить свое воздушное пространство, особенно на фоне возобновления российских наступательных действий и учитывая ожидаемое увеличение масштабных боевых действий. [Самолеты] могут оказаться решающими для контроля над воздушным пространством Украины в этом году", — пишут законодатели.

Организаторами письма выступил демократ от штата Мэн Джаред Голден, а подписи поставили демократы Джейсон Кроу из Колорадо и Крисси Гулахан из Пенсильвании, а также республиканцы Тони Гонсалес из Техаса и Майк Галлахер из Висконсина.

Самолеты F-16 производства Lockheed Martin или другая боевая авиация дадут Силам обороны Украины намного больше возможностей, нежели артиллерия и танки, которые поставляют партнеры.

"F-16 или подобные истребители четвертого поколения предоставили бы Украине высокомобильную платформу, с которой можно было бы нацеливаться на российские ракеты и беспилотники класса "воздух-воздух", защищать украинские сухопутные войска, когда они вступают в бой с российскими войсками, а также бороться с российскими истребителями за превосходство в воздухе", — заявили американцы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в США изменили свое категоричное мнение по поводу передачи Украине самолетов F-16. Энтони Блинкен заявил, что Америка будет тесно сотрудничать с Киевом и поставлять ту военную помощь, которая сейчас необходима на фронте.