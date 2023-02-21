Це всі вони: путін у своєму зверненні накинувся на Захід

Путін заявляє, що Захід нібито "використовує Україну як таран проти росії"

21 лютого російський президент володимир путін виступає зі зверненням до Федеральних зборів росії. Диктатор вже встиг буквально накинутися на Захід рядом заяв.

Так, путін говорить про те, що війну в Україні нібито розв’язав Захід і поклав відповідальність за це на "західні еліти та київський режим".

"Захід прагне перевести конфлікт на Україні у фазу глобального протистояння, ми це так розуміємо і відповідним чином реагуватимемо", — сказав він.

Також диктатор додав, що Захід нібито "використовує Україну як таран проти росії", і до того ж заявив, що з жертвами там ніхто не рахується.

"З людськими жертвами ніхто на Заході не рахується, оскільки на кону стоять трильйони доларів", — заявив путін.

У ході своєї гучної заяви президент країни-агресора зазначив, що нібито такі поняття, як честь, довіра та порядність, — не для Заходу.

"Огидний метод обману вже не раз був випробуваний і раніше. Також безсовісно і дволично вони поводилися, руйнуючи Югославію, Ірак, Лівію, Сирію. Від цієї ганьби ніколи їм не відмитися. Поняття честі, довіри, порядності не для них", — додав диктатор.

Не забув путін згадати й США у своєму виступі. Він наголосив на військових базах Штатів, заявивши, що такої кількості немає в жодній країні світу.

"Я хочу наголосити, та й, власне кажучи, це добре всім відомо, у жодної країни у світі немає такої кількості військових баз за кордоном, як у Сполучених Штатів Америки. Їх сотні. Я хочу це підкреслити — сотні баз по всьому світу. Вся планета втикана. Достатньо лише поглянути на карту", — сказав путін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у своєму традиційному посланні Федеральним зборам путін також виступив із новою загрозою Україні та її союзникам.