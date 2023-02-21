Это все они: путин в своем обращении накинулся на Запад
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21 февраля российский президент владимир путин выступает с обращением к Федеральному собранию. Диктатор уже успел буквально накинуться на Запад рядом заявлений.
Так, путин говорит о том, войну в Украине якобы развязал Запад и возложил ответственность за это на "западные элиты и киевский режим"
"Запад стремится перевести конфликт на Украине в фазу глобального противостояния, мы это так понимаем и будем соответствующим образом реагировать", — сказал он.
Также диктатор добавил, что Запад якобы "использует Украину, как таран против россии", и к тому же заявил, что с жертвами там никто не считается.
"С людскими жертвами никто на Западе не считается, поскольку на кону стоят триллионы долларов", — заявил путин.
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