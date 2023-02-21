путин выступил с новой угрозой Украине и ее союзникам
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Российский диктатор владимир путин в своем обращении к гражданам россии в очередной раз пригрозил Украине и странам Запада. В частности, он заявил, что россия будет реагировать на поставку дальнобойного оружия Киеву "отмещением угрозы".
Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на онлайн-трансляцию выступления путина.
"Чем более дальнобойные системы будут поступать Украине, тем дальше мы будем отодвигать угрозу", — заявил владимир путин.
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