путин выступил с новой угрозой Украине и ее союзникам

Российский диктатор владимир путин в своем обращении к гражданам россии в очередной раз пригрозил Украине и странам Запада. В частности, он заявил, что россия будет реагировать на поставку дальнобойного оружия Киеву "отмещением угрозы".

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на онлайн-трансляцию выступления путина.

"Чем более дальнобойные системы будут поступать Украине, тем дальше мы будем отодвигать угрозу", — заявил владимир путин.

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