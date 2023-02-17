"Табу снимается": Зеленский о поставке Украине дальнобойных ракет

Запад понимает, что Украина должна победить россию, и готов передавать дальнобойные ракеты, чтобы эффективнее уничтожать цели врага

Президент Владимир Зеленский напомнил, что уже сформирована танковая коалиция, чтобы передать как можно больше бронированной техники ВСУ. Также страны-союзники снимают табу на поставки дальнобойных ракет.

Об этом украинский президент сказал в своем видеообращении. По словам главы государства, с момента его визита в Вашингтон в прошлом году, дипломатический марафон не прекращается.

Владимир Зеленский подчеркнул, что ключевой месседж Украины на конференции безопасности был очевидным — нужно сделать все, чтобы уже в этом году обеспечить крах российской агрессии. Президент уверен, что это возможно и крайне необходимо.

Понимают это не только в Украине, но и за рубежом. Партнеры создали танковую коалицию, также есть усиления в поставках военной помощи. Помимо этого, союзники снимают табу на поставки дальнобойных ракет.

"Уже создана танковая коалиция для Украины, уже снимается табу по поставкам дальнобойных ракет, уже есть новые достижения в усилении нашей артиллерии и уже мир услышал, насколько необходимо для общемировой безопасности создание авиационной коалиции для Украины", — сказал Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Латвия будет передавать ВСУ машины. Их будут конфисковывать у пьяных водителей.