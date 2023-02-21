Без сюрпризів не обійшлося: путін у зверненні зробив гучну заяву щодо ядерної зброї

Серед інших заяв диктатора була вже звична пропаганда та погрози

росія припиняє свою участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО). Це угода про обмеження ядерних озброєнь між США і рф.

Про це у вівторок, 21 лютого, заявив російський диктатор володимир путін у своєму традиційному посланні Федеральним зборам, вкотре звинуватив перед цим Захід у модернізації українських безпілотників, якими ЗСУ нібито намагаються завдати ударів по ядерних об'єктах рф. Мова йшла про аеродроми у Саратові та Рязані.

Також президент країни-агресора наголосив, що росія не виходить з угоди, а виключно припиняє свою участь у частині договору СНО, в якій йдеться про взаємний огляд ядерних об'єктів.

"Змушений заявити сьогодні про те, що росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Повторю: не виходить із договору, ні, а саме призупиняє свою участь. Нам відомо, що Захід прямо причетний до спроб київського режиму завдати ударів по базах нашої стратегічної авіації. Використані для цього безпілотники були оснащені та модернізовані за сприяння натовських фахівців. І ось тепер вони хочуть ще й оглядати наші оборонні об'єкти? У сучасних умовах сьогоднішнього протистояння це звучить як якесь марення просто", — сказав він.

Крім того, диктатор додав, що має інформацію про те, що Вашингтон нібито замислюється про те, аби відновити випробування ядерної зброї, мовляв, "є такі дані". А також наголосив на потребі забезпечити готовність до випробувань російської ядерки при умові, що Сполучені Штати Америки зроблять це першими.

Варто додати, що інформація щодо виходу росії з ДСНО, яку оголосив путін під час свого виступу на Федеральних зборах, стала для всіх сюрпризом, адже переважна більшість його заяв особливо не вирізнялися новизною серед іншого набору штампів і пропаганди, які традиційно використовує диктатор у своїх зверненнях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у своєму зверненні володимир путін не забув вчергове проїхатися звинуваченнями і погрозами в сторону Заходу. Зокрема, російський диктатор заявив, що саме західні союзники Києва прагнуть перевести конфлікт на Україні у фазу глобального протистояння.