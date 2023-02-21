У НАТО відповіли на гучну заяву путіна щодо ядерного озброєння - і не забули Україну

НАТО засмучене рішенням росії призупинити свою участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь(ДСНО), про що під час традиційного послання Федеральним зборам заявив президент рф володимир путін.

Про це у вівторок, 21 лютого, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, вкотре наголосивши на потребі підготувати довгострокові гарантії безпеки України по завершенню військового конфлікту з росією.

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