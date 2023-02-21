В НАТО ответили на громкое заявление путина по ядерному вооружению - и не забыли Украину

НАТО огорчено решением россии приостановить свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), о чем во время традиционного послания Федеральному собранию заявил президент рф владимир путин.

Об этом во вторник, 21 февраля, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, в который раз подчеркнув необходимость подготовить долгосрочные гарантии безопасности Украины по завершению военного конфликта с россией.

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