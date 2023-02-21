"Наша задача их наказать": как у Зеленского отреагировали на обращение путина
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Реакция Украины не заставила себя ждать
Новое послание российского диктатора владимира путина Федеральному собранию оказалось настолько очевидным и скучным, что даже его зрители не смогли это скрывать. Ожидаемо в нем глава кремля сделал ряд заявлений с угрозами в адрес Запада и нашей страны. Впрочем, на этот перформанс уже отреагировали и в Украине.
В Офисе президента Украины посчитали, что данным выступлением путин публично показал свою неактуальность и растерянность.
"путин публично показал свою неактуальность и растерянность. И подчеркнул, что россия находится в безусловном "таёжном тупике". И что перспективных решений у него нет и не будет. Ибо везде "нацисты, марсиане и теории заговора"…Sic transit gloria mundi путина в парламенте росси", — говорит советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Руководитель ОП Андрей Ермак описал послание путина коротко — "они стратегически в глухом углу".
"Если коротко – они стратегически в глухом углу. Наша задача их выбить из Украины и наказать за все", — заявил Ермак.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, как покорно вели себя присутствующие.
"Мертвые лица, лживые слова, безмолвно покорная страна. The end! москва, гостиный двор 22 февраля 2023 года", — пишет Данилов, прикрепляя фото.
Напомним, ранее мы писали о том, что путин в обращении сделал громкое заявление по ядерному оружию.
Также мы сообщали о том, что в НАТО ответили на громкое заявление путина по ядерному вооружению.