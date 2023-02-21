Укр

"Наша задача их наказать": как у Зеленского отреагировали на обращение путина

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
владимир путин Новость обновлена 21 февраля 2023, 14:48
владимир путин

Реакция Украины не заставила себя ждать

Новое послание российского диктатора владимира путина Федеральному собранию оказалось настолько очевидным и скучным, что даже его зрители не смогли это скрывать. Ожидаемо в нем глава кремля сделал ряд заявлений с угрозами в адрес Запада и нашей страны. Впрочем, на этот перформанс уже отреагировали и в Украине.

В Офисе президента Украины посчитали, что данным выступлением путин публично показал свою неактуальность и растерянность.

"путин публично показал свою неактуальность и растерянность. И подчеркнул, что россия находится в безусловном "таёжном тупике". И что перспективных решений у него нет и не будет. Ибо везде "нацисты, марсиане и теории заговора"…Sic transit gloria mundi путина в парламенте росси", — говорит советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Руководитель ОП Андрей Ермак описал послание путина коротко — "они стратегически в глухом углу".

"Если коротко – они стратегически в глухом углу. Наша задача их выбить из Украины и наказать за все", — заявил Ермак.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, как покорно вели себя присутствующие.

"Мертвые лица, лживые слова, безмолвно покорная страна. The end! москва, гостиный двор 22 февраля 2023 года",пишет Данилов, прикрепляя фото.

Напомним, ранее мы писали о том, что путин в обращении сделал громкое заявление по ядерному оружию.

Также мы сообщали о том, что в НАТО ответили на громкое заявление путина по ядерному вооружению.

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#Украина #Россия #Путин #Владимир Зеленский #ОП