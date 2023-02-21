Гендерно нейтральний Бог і гра "путін-бінго 2023": Інтернет вибухнув жартами про виступ диктатора

путін вразив мережу беззмістовністю своєї доповіді та абсурдністю сказаного

Російський диктатор володимир путін завершив своє традиційне послання Федеральним зборам. Все звернення фактично складалося із нарікань на ЛГБТ, Захід, Україну, а також вихваляння, як російська економіка вистояла. Хоча путін таки зробив одну заяву щодо ядерного озброєння.

Інтернет відреагував на той абсурд, який розповідав диктатор під час свої прямої трансляції. Ефект підсилило те, що напередодні у росії навіть запустили рекламну кампанію перед зверненням президента рф — "Дивитися та слухати 21.02.2023".

Відповідно, усі чекали чогось значущого від промовця. Але вийшов, як висловлюються у соцмережах, привід для стендапу.

В окрему культуру перетворилося вигадування на основі традиційних висловів путіна різних варіантів гри "Бінго". Її називають "Послання-2023 Бінго" чи "путін-бінго 2023". Тут потрібно закреслювати традиційні фрази, які вживатиме диктатор під час свого звернення. Про "багато гендерів" чи "нацистів", до прикладу.

Люди також дивуються цинізму висловів путіна про загиблих. А також активно обговорюють глядачів цього шоу, які через одного засинали на промові. Звісно ж російський диктатор дуже акцентував на ситуації з ЛГБТ-спільнотою, яка, на думку, путіна, виникла на Заході та загрожує рф. Особливо, до смаку користувачам Інтернету припала фраза про гендерно-нейтрального Бога, оскільки під час виступу він заявив, що йому стало відомо, наче англіканська церква планує розглянути ідею "гендерно-нейтрального Бога".

Також звернули увагу на те, що путін під час звернення багато хрипів і кашляв, а зал дуже багато разів аплодував. Ситуацію обігрує наступне відео.

Нагадаємо, що під час звернення путін також зганьбився, обізвавши українську гірсько-штурмову брагаду "Едельвейс" нацистською через її найменування. Однак, у тій же росії зовсім нещодавно існував загін спецзагін "Едельвейс", який вважався одним із кращих в рф.

Багато глядачів промови путіна не змогли втримати свою увагу та просто почали засинати під час "концерту". "Телеграф" зібрав кращі фото сонних посіпак.