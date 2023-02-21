Гендерно нейтральный Бог и игра "путин-бинго 2023": Интернет взорвался шутками о выступлении диктатора

путин поразил сеть бессодержательностью своего доклада и абсурдностью сказанного

Российский диктатор владимир путин завершил свое традиционное послание Федеральному собранию. Все обращение фактически состояло из нареканий на ЛГБТ, Запад, Украину, а также восхваление, как российская экономика выстояла. Хотя путин таки сделал одно заявление относительно ядерного вооружения.

Интернет отреагировал на тот абсурд, который рассказывал диктатор во время прямой трансляции. Эффект усилило то, что накануне в россии даже запустили рекламную кампанию перед обращением президента россии — "Смотреть и слушать 21.02.2023".

Соответственно, все ждали чего-то значимого от оратора. Но получился, как выражаются в соцсетях, повод для стендапа.

В отдельную культуру превратились разные варианты игры "Бинго". Ее называют "Послание-2023 Бинго" или "путин-бинго 2023". Здесь нужно зачеркивать традиционные фразы, которые будет использовать диктатор во время своего обращения. О "многих гендерах" или "нацистах", к примеру.

Люди также удивляются цинизму изречений путина о погибших. А также активно обсуждают зрителей этого шоу, которые через одного засыпали на речи. Конечно же российский диктатор очень акцентировал ситуацию с ЛГБТ-сообществом, которое, по мнению, путина, возникло на Западе и угрожает России. Особенно по вкусу пользователям Интернета пришлась фраза о гендерно-нейтральном Боге, поскольку во время выступления он заявил, что ему стало известно, будто англиканская церковь планирует рассмотреть идею "гендерно-нейтрального Бога".

Также обратили внимание на то, что путин во время обращения много хрипел и кашлял, а зал очень много раз аплодировал. Ситуацию обыгрывает следующее видео.

Напомним, что во время обращения пути также опозорился, обозвав украинскую горно-штурмовую брагаду "Эдельвейс" нацистской из-за ее наименования. Однако в той же россии совсем недавно существовал спецотряд "Эдельвейс", считавшийся одним из лучших в рф.

Многие зрители речи путина не смогли удержать свое внимание и просто начали засыпать во время "концерта". "Телеграф" собрал лучшие фото сонных прихвостней.