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россия приостановила участие в договоре о СНВ: что это такое и почему это важно

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Автор
владимир путин Новость обновлена 21 февраля 2023, 15:32
владимир путин. Фото Скрин из видео

Договор должен был действовать до февраля 2026 года

Во время послания Федеральному собранию 21 февраля российский диктатор владимир путин заявил, что россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях, который был им продлен в 2021 году.

Данный договор был заключен в 2010 году между рф и США. Его подписали президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама на 10 лет с возможностью продления еще на пять лет. В 2021 году путин продлил договор до 5 февраля 2026 года.

Согласно условиям договора, в течение семи лет после вступления его в силу, каждая сторона может иметь не более:

  • 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков;
  • 1550 готовых к использованию ядерных зарядов;
  • 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

По данным на сентябрь 20220 года, у рф было 510 развёрнутых носителя ядерных вооружений, 1 447 ядерных боезарядов и 764 развёрнутых и неразвернутых пусковых установок. А у США — 675 носителей, 1 457 боеголовок и 800 развёрнутых и неразвернутых ПУ.

По заявлениям путина, в начале февраля текущего года НАТО якобы потребовало от рф вернуться к выполнению договора о стратегических наступательных вооружениях, в том числе, обеспечив доступ инспекций на ядерные объекты.

"Театр абсурда какой-то… Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации… Теперь они хотят осматривать наши оборонные объекты, В условиях текущего противостояния это звучит как бред", — подчеркнул он.

После заявления о приостановлении участия в договоре, российский президент назвал условие, при котором он вновь вернется к рассмотрению этого вопроса.

"Повторю, россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Прежде, чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны понять, на что претендуют такие страны НАТО, как Франция и Великобритания", – заявил путин в ходе выступления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время послания Федеральному собранию владимир путин буквально накинулся на Запад с громкими обвинениями.

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#Россия #Договор #Владимир Путин #СНВ