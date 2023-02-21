россия приостановила участие в договоре о СНВ: что это такое и почему это важно

Договор должен был действовать до февраля 2026 года

Во время послания Федеральному собранию 21 февраля российский диктатор владимир путин заявил, что россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях, который был им продлен в 2021 году.

Данный договор был заключен в 2010 году между рф и США. Его подписали президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама на 10 лет с возможностью продления еще на пять лет. В 2021 году путин продлил договор до 5 февраля 2026 года.

Согласно условиям договора, в течение семи лет после вступления его в силу, каждая сторона может иметь не более:

700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков;

1550 готовых к использованию ядерных зарядов;

800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

По данным на сентябрь 20220 года, у рф было 510 развёрнутых носителя ядерных вооружений, 1 447 ядерных боезарядов и 764 развёрнутых и неразвернутых пусковых установок. А у США — 675 носителей, 1 457 боеголовок и 800 развёрнутых и неразвернутых ПУ.

По заявлениям путина, в начале февраля текущего года НАТО якобы потребовало от рф вернуться к выполнению договора о стратегических наступательных вооружениях, в том числе, обеспечив доступ инспекций на ядерные объекты.

"Театр абсурда какой-то… Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации… Теперь они хотят осматривать наши оборонные объекты, В условиях текущего противостояния это звучит как бред", — подчеркнул он.

После заявления о приостановлении участия в договоре, российский президент назвал условие, при котором он вновь вернется к рассмотрению этого вопроса.

"Повторю, россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Прежде, чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны понять, на что претендуют такие страны НАТО, как Франция и Великобритания", – заявил путин в ходе выступления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время послания Федеральному собранию владимир путин буквально накинулся на Запад с громкими обвинениями.