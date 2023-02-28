путин подписал нашумевший закон о "ядерке": эксперт объяснил, почему это пшик

Указ путина вступает в силу с 28 февраля

Российский президент владимир путин подписал указ о приостановке участия страны в договоре о сдерживании стратегического наступательного вооружения (СНВ), который был заключен в 2010 году. Об этом намерении путин заявил еще неделю назад.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации россии. В силу закон вступает с момента его опубликования.

По словам эксперта национального института стратегических исследований Николая Белескова, гонка ядерного вооружения отменяется. В россии осознают, что это намного сильнее истощало и без того ограниченные ресурсы страны. Что касается безопасности, то она бы не увеличилась, а наоборот уменьшилась, ведь опыт Холодной войны показал, что большее стратегическое ядерное оружие не означает больше безопасности.

"Московиты, к сожалению, не настолько глупы, чтобы начинать гонку стратегических ядерных вооружений…Поэтому пока они говорят лишь о том, чтобы не было взаимных инспекций на местах, но при этом чтобы придержаться соответствующих ограничений на средства доставки и боевые части на них и делать взаимные нотификации перед тестовыми пусками", — заявил эксперт в своем Telegram-канале.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что означает приостановление путиным "ядерного договора" с США. На самом деле этот договор не функционирует примерно полгода, пояснил полковник ФСБ в отставке.