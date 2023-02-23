Что означает приостановление путиным "ядерного договора" с США: полковник ФСБ в отставке объяснил настоящий смысл

Несмотря на то, что действие договора СНВ-3 прекратили только 22 февраля, на практике он не работает больше полугода

Президент росии на выступлении 21 февраля заявил, что приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Но на самом деле договор не функционирует уже давно.

Об этом в программе "Орестрократия" рассказал полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков. По его словам, договор подразумевает совместный контроль над ядерным вооружением, но на самом деле он не осуществляется уже больше полугода.

По словам полковника ФСБ, никто сейчас не позволит путину наращивать ядерный потенциал. Заявление российского президента про остановку договора о СНВ — неприятное заявление, но оно отражает факт.

"Пока что, как мы видим, никаких драматических изменений с этим фактом не происходит. Это не так уж страшно, как может показаться, ведь СНВ-3 не работает. Он (путин-ред.) озвучил то, что уже и так состоялось минимум полгода назад", — резюмировал Геннадий Гудков.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии намерены и дальше придерживаться ограничений СНВ-3 по количеству носителей ядерных боезарядов. Обмен данными с США также будет продолжен, заявили в минобороны россии.