Незважаючи на те, що дію договору СНО-3 припинили лише 22 лютого, на практиці він не працює понад півроку

Президент росії на виступі 21 лютого заявив, що припиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Але насправді, договір не функціонує вже давно.

Про це у програмі "Орестрократія" розповів полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков. За його словами, договір має на увазі спільний контроль над ядерним озброєнням, але насправді він не здійснюється вже понад півроку.

За словами полковника ФСБ, ніхто зараз не дозволить путіну нарощувати ядерний потенціал. Заява російського президента про зупинення договору про СНО — неприємна заява, але вона відображує факт.

"Поки що, як ми бачимо, жодних драматичних змін з цим фактом не відбувається. Це не так страшно, як може здатися, адже СНО-3 не працює. Він (путін-ред.) озвучив те, що вже й так відбулося мінімум півроку тому", — резюмував Геннадій Гудков.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в росії мають намір і надалі дотримуватись обмежень СНО-3 щодо кількості носіїв ядерних боєзарядів. Обмін даними зі США також буде продовжено, заявили в міноборони росії.