Обмін повідомленнями з Вашингтоном також не припинятимуть

Російська держдума у середу, 22 лютого, одноголосно прийняла рішення про призупинення участі російської федерації в Договорі щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО). Про це напередодні у традиційному посланні федеральним зборам заявив президент володимир путін.

Водночас у пресцентрі російського міністерства оборони наголосили, що попри прийняте рішення, рф й надалі дотримуватиметься обмежень СНО-3 щодо кількості носіїв ядерних боєзарядів.

"росія, попри призупинення участі в договорі СНО, дотримуватиметься обмежень щодо кількості носіїв ядерних боєзарядів, продовжиться обмін повідомлень", – йдеться в офіційному повідомленні відомства.

Крім того, зазначається, що в рамках угоди між СРСР та США, котра була підписана 1988 року, російська сторона й надалі планує обмінюватися зі Сполученими Штатами повідомленнями щодо пусків міжконтинентальних балістичних ракет і балістичних ракет підводних човнів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після оголошення диктатором путіним рішення щодо виходу рф з ДСНО, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що засмучений рішенням і закликав рф переглянути свою думку.