путін здає назад? У Міноборони рф зробили заяву з приводу ядерних озброєнь
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Обмін повідомленнями з Вашингтоном також не припинятимуть
Російська держдума у середу, 22 лютого, одноголосно прийняла рішення про призупинення участі російської федерації в Договорі щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО). Про це напередодні у традиційному посланні федеральним зборам заявив президент володимир путін.
Водночас у пресцентрі російського міністерства оборони наголосили, що попри прийняте рішення, рф й надалі дотримуватиметься обмежень СНО-3 щодо кількості носіїв ядерних боєзарядів.
"росія, попри призупинення участі в договорі СНО, дотримуватиметься обмежень щодо кількості носіїв ядерних боєзарядів, продовжиться обмін повідомлень", – йдеться в офіційному повідомленні відомства.
Крім того, зазначається, що в рамках угоди між СРСР та США, котра була підписана 1988 року, російська сторона й надалі планує обмінюватися зі Сполученими Штатами повідомленнями щодо пусків міжконтинентальних балістичних ракет і балістичних ракет підводних човнів.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що після оголошення диктатором путіним рішення щодо виходу рф з ДСНО, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що засмучений рішенням і закликав рф переглянути свою думку.