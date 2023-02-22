путин сдает назад? В Минобороны рф сделали заявление по поводу ядерных вооружений

Обмен сообщениями с Вашингтоном также не будут прекращаться

Российская госдума в среду, 22 февраля, единогласно приняла решение о приостановлении участия российской федерации в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ). О чем накануне, в традиционном послании федеральному собранию заявил президент владимир путин.

В то же время в прессцентре российского министерства обороны подчеркнули, что, несмотря на принятое решение, рф и в дальнейшем будет соблюдать ограничения СНВ-3 по количеству носителей ядерных боезарядов.

"россия, несмотря на приостановление участия в договоре СНВ, будет соблюдать ограничения по количеству носителей ядерных боезарядов, продолжится обмен сообщений ", — говорится в официальном сообщении ведомства.

Кроме того, отмечается, что в рамках соглашения между СССР и США, которое было подписано в 1988 году, российская сторона и дальше планирует обмениваться с Соединенными Штатами сообщениями о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подлодок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после оглашения диктатором путиным решения по выходу россии из ДСНО, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что расстроен решением и призвал рф пересмотреть свое мнение.