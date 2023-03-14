Над Черным морем российский самолет столкнулся с беспилотником США — СМИ
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Предварительно известно, что дрон столкнулся с российским истребителем
В небе над Черным морем случился непонятный инцидент с американским боевым дроном MQ-9 Reaper. По некоторым данным, он был сбит.
Как информирует AFP со ссылкой на источники в военных кругах, столкновение БПЛА и российского самолета произошло в небе над нейтральными водами, после чего американский дрон потерял управление и, по всей видимости, затонул.
Похожую информацию обнародовало и Европейское командование ВС США, которое утверждает, что столкновение произошло с российским истребителем Су-27.
Сообщается также, что сам самолет получил "неизвестные повреждения" и был вынужден совершить посадку в оккупированном Крыму.
Как сообщает CNN, генерал ВВС США Джеймс Хекер рассказал, что в инциденте были замешаны два российских самолета, которые несколько раз пролетели перед дроном и сбрасывали перед ним топливо. Затем один из них подлетел сзади и повредил пропеллер, после чего было принято решение утопить БПЛА в нейтральных водах.
Хекер отметил, что такой поступок россиян является "некомпетентным, небезопасным и непрофессиональным".
В Белом доме тем временем сообщили, что президент США Джо Байден был проинформирован об инциденте.
Как сообщалось ранее, в конце февраля российский диктатор владимир путин подписал указ о выходе его страны из Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который подразумевал совместный контроль над ядерным вооружением.