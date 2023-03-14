Над Черным морем российский самолет столкнулся с беспилотником США — СМИ

Предварительно известно, что дрон столкнулся с российским истребителем

В небе над Черным морем случился непонятный инцидент с американским боевым дроном MQ-9 Reaper. По некоторым данным, он был сбит.

Как информирует AFP со ссылкой на источники в военных кругах, столкновение БПЛА и российского самолета произошло в небе над нейтральными водами, после чего американский дрон потерял управление и, по всей видимости, затонул.

Похожую информацию обнародовало и Европейское командование ВС США, которое утверждает, что столкновение произошло с российским истребителем Су-27.

Сообщается также, что сам самолет получил "неизвестные повреждения" и был вынужден совершить посадку в оккупированном Крыму.

Как сообщает CNN, генерал ВВС США Джеймс Хекер рассказал, что в инциденте были замешаны два российских самолета, которые несколько раз пролетели перед дроном и сбрасывали перед ним топливо. Затем один из них подлетел сзади и повредил пропеллер, после чего было принято решение утопить БПЛА в нейтральных водах.

Хекер отметил, что такой поступок россиян является "некомпетентным, небезопасным и непрофессиональным".

В Белом доме тем временем сообщили, что президент США Джо Байден был проинформирован об инциденте.

Как сообщалось ранее, в конце февраля российский диктатор владимир путин подписал указ о выходе его страны из Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который подразумевал совместный контроль над ядерным вооружением.