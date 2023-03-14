Відео буде: США покажуть, як російський літак збив їхній безпілотник над Чорним морем

У США йдуть роботи з розсекречення даних

У США йдуть роботи над наданням відеодоказів того, що їхній дрон MQ-9 Reaper над Чорним морем збив російський літак.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу у вівторок розповів речник оборонного відомства США Патрік Райдер.

"Зараз ми здійснюємо процес розсекречення і повідомлятимемо про актуальну інформацію про візуальні дані про цей інцидент", — сказав він, відповідаючи на запитання про те, чи оприлюднить Пентагон відео інциденту.

Він не став говорити про те, чи США намагатимуться забрати те, що залишилося від дрона після аварії, проте уточнив, що росіянам поки не вдалося отримати доступ до уламків.

Райдер додав, що Пентагон також має докази того, що російський Су-27 після зіткнення отримав пошкодження, проте зміг після цього повернутися на авіабазу.

Як повідомлялося раніше, у США раніше заявили, що два російські винищувачі кружляли навколо дрона і скидали на нього паливо, зрештою один з них "ударив по гвинту", через що БПЛА зазнав аварії.

У Росії після цього заявили, що дрон нібито втратив керування через різкий маневр, а самі літаки до нього не наближалися.