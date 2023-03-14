У США офіційно заявили, що росія збила їхній дрон над Чорним морем: в рф озвучили свою версію

У росії кажуть, що дрон упав сам

У США офіційно підтвердили, що розвідувальний БПЛА MQ-9 Reaper у небі над Чорним морем було знищено внаслідок дій російських пілотів.

Як йдеться у повідомленні, оприлюдненому Європейським командуванням США, дрон проводив місію зі спостереження у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Зазначається, що дрон був перехоплений двома винищувачами Су-27, один з яких "вдарив по гвинту" дрона, через що його змушені були "збити" над нейтральними водами.

При цьому наголошується, що російські літаки кілька разів пролітали перед БПЛА та скидали на нього паливо.

"Наш MQ-9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, після чого він був перехоплений і збитий російським літаком, що призвело до падіння та повної втрати MQ-9", — йдеться у повідомленні.

Варто звернути увагу на те, що в США відкрито заявили, що дрон був саме "збитий" російським літаком.

Тим часом у російському міноборони заявляють, що дрон нібито наближався до Криму із вимкненими транспондерами. Після того, як йому на зустріч відправили два літаки, БПЛА нібито здійснив різкий маневр і впав у воду.

"Російські винищувачі бортове озброєння не застосовували, з безпілотним літальним апаратом у контакт не вступали і благополучно повернулися на аеродром базування", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що виробник цих БПЛА General Atomics раніше пропонував Україні придбати два дрони за символічну ціну — лише один долар.