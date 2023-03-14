В США официально заявили, что россия сбила их дрон над Черным морем: в рф озвучили свою версию

В россии говорят, что дрон упал сам по себе

В США официально подтвердили, что разведывательный БПЛА MQ-9 Reaper в небе над Черным морем был уничтожен вследствие действий российских пилотов.

Как говорится в сообщении, обнародованным Европейским командованием США, дрон проводил миссию по наблюдению в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Отмечается, что дрон был перехвачен двумя истребителями Су-27, один из которых "ударил по винту" дрона, из-за чего его были вынуждены "сбить" над нейтральными водами.

При этом отмечается, что российские самолеты несколько раз пролетали перед БПЛА и сбрасывали на него топливо

"Наш MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, после чего он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к падению и полной потере MQ-9", — говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что в США открыто заявили, что дрон был именно "сбит" российским самолетом.

Тем временем в российском минобороны заявляют, что дрон якобы приближался к Крыму с выключенными транспондерами. После того как ему на встречу отправили два самолета, БПЛА якобы совершил резкий манёвр и упал в воду.

"Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что производитель этих БПЛА General Atomics ранее предлагал Украине приобрести два дрона за символическую цену – всего один доллар.