Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что последует за сбитием американского БПЛА россиянами

Относительно уничтожения российским истребителем Су-27 американского разведывательного БПЛА MQ-9. Да-да, именно уничтожения, вы не ослышались.

Генерал ВВС США Джеймс Б. Хекер, командующий ВВС США в Европе и Африки назвал случившееся небезопасным и непрофессиональным поступком.

В данном контексте напомню, что у российских военных богатый опыт провокаций без задействования средств поражения, доставшийся им ещё от СССР. Ещё в советские времена практиковались провокационные и опасные действия авиации и кораблей, по отношению к противникам.

Например, опасное сближение авиации или выталкивание одним кораблём другого из территориальных или нейтральных вод. В СССР, а так же россии такие провокации, без задействования вооружений, были не редкостью и даже представляли собой элемент воздействия.

По сути, Су-27, не дорогой Су-35 или Су-34, а именно Су-27, пошёл на сближение с БПЛА MQ-9 заведомо ставя целью его уничтожение посредством повреждения винта. Сброс топлива перед сближением был обусловлен уменьшением риска воспламенения и детонации. Это была спланированная акция.

Да, генерал Хекер может называть такие действия "небезопасными и непрофессиональными", но они как раз были выполнены профессионально и намеренно. Американский разведывательный БПЛА, стоимостью с истребитель, был сбит малой, очень малой ценой. Цель достигнута.

Разумеется, никакой военной реакции от США на эти действия не последует, ведь россия их завуалировала под ЧП, но вот к чему они могут подвигнуть Вашингтон, при формировании следующего пакета военной помощи Украине — вот в чём вопрос. Ведь без ответа этот вызов не останется.

Источник: пост Коваленко в Telegram