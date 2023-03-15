Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, що буде після збиттям американського БПЛА росіянами

Щодо знищення російським винищувачем Су-27 американського розвідувального БПЛА MQ-9. Так-так, саме знищення, ви не дочули.

Генерал ВПС США Джеймс Б. Хекер, командувач ВПС США в Європі та Африці, назвав те, що сталося небезпечним і непрофесійним вчинком.

У цьому контексті нагадаю, що російські військові мають багатий досвід провокацій без залучення засобів поразки, який дістався їм ще від СРСР. Ще за радянських часів практикувалися провокаційні та небезпечні дії авіації та кораблів стосовно супротивників.

Наприклад, небезпечне зближення авіації чи виштовхування одним кораблем іншого з територіальних чи нейтральних вод. У СРСР, а також росії такі провокації, без залучення озброєнь, були не рідкістю і навіть являли собою елемент впливу.

По суті, Су-27, не дорогий Су-35 або Су-34, а саме Су-27, пішов на зближення з БПЛА MQ-9 наперед ставлячи за мету знищення за допомогою пошкодження гвинта. Скидання палива перед зближенням було обумовлено зменшенням ризику займання та детонації. То була спланована акція.

Так, генерал Хекер може називати такі дії "небезпечними та непрофесійними", але вони якраз були виконані професійно та навмисно. Американський розвідувальний БПЛА, вартістю з винищувачем, був збитий малою, дуже малою ціною. Мета досягнута.

Зрозуміло, жодної військової реакції від США на ці дії не буде, адже росія їх завуалювала під НП, але до чого вони можуть спонукати Вашингтон, при формуванні наступного пакета військової допомоги Україні — ось у чому питання. Адже без відповіді цей виклик не залишиться.

Джерело: пост Коваленка в Telegram