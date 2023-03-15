Военные США ошеломлены: NYT узнала подробности насчет сбития БПЛА россией над Черным морем

Военная "птица" американцев осуществляла типичную миссию, как и много раз до этого

Американские военные поделились новыми подробностями атаки армии РФ на беспилотник MQ-9 Reaper, который сбили над акваторией Черного моря 15 марта. Вполне вероятно, что пилоты российского Су-27 сбрасывали топливо не перед дроном, а непосредственно на него — ради повреждения датчиков или по другим причинам.

Детальнее об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источник среди высокопоставленных военных чиновников США. Добавим, что инцидент произошел примерно в 120 км от территории оккупированного Крыма.

Как сообщил чиновник, несмотря на возможность вооружения MQ-9 специальными ракетами Hellfire, атакованный захватчиками БПЛА имел разведывательную миссию и был безоружным. Как и много раз подряд, он вылетел из базы НАТО в Румынии и должен был вернуться назад через 9-10 часов.

Благодаря имеющейся системе камер и датчиков, подобный беспилотник способен фиксировать отдельные данные по расположению отдельных объектов на полуострове. Такие миссии уже привычны для американцев, и ни одна из них не заканчивалась подобным образом. Однако именно этот случай очень быстро "принял опасный поворот".

"Намного более быстрые российские военные самолеты неоднократно приближались к пропеллерному Reaper и сбрасывали на него топливо, видимо, пытаясь запачкать камеры дрона или повредить другие датчики", — заявил источник NYT.

По словам чиновника, событие "ошеломило американских военных". У них была возможность наблюдать за нападением россиян благодаря видео, поступавшему из БПЛА в оперативный центр на авиабазе Рамштайн (Германия).

При этом отмечается, что американцы уже несколько последних месяцев беспокоились по поводу того, что россияне могут спровоцировать определенный инцидент над Черным морем, чтобы углубить конфронтацию между странами.

Ранее мы писали, что в США пообещали предоставить видео инцидента, произошедшего с MQ-9 Reaper в акватории Черного моря. По всей вероятности, оно станет доступно после или в рамках расследования чрезвычайного происшествия.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко уже спрогнозировал, какого ответа от Вашингтона можно ожидать на дерзкие действия россиян.