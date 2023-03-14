Россия сбила американский дрон над Черным морем: что это за "чудо техники" и для чего он предназначен

Американский БПЛА может развивать скорость до 13 тысяч киллометров в час

Российский самолет в небе над Черным морем столкнулся с американским БПЛА MQ-9 Reaper. Это был разведывательный, а не боевой дрон компании General Atomics, который после столкновения был утоплен в нейтральных водах.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале рассказал о характеристиках американского дрона. Это вид беспилотника может предназначен для долгосрочных полетов, выполнения разведывательно-наблюдательных, а также боевых задач.

Американский БПЛА MQ-9 Reaper оснащен турбовинтовым двигателем, благодаря которому развивает скорость больше 400 км/ч, а максимальная высота полета — 13 тысяч метров. Без дозаправки дрон может летать 24-28 часов.

На боевой версии дрона есть шесть точек подвески:

2 внутренние — по 680 кг.

2 посередине крыла — по 230—270 кг.

2 консольные — по 68—91 кг.

БПЛА MQ-9 Reaper может нести на себе ракеты разного класса и даже бомбы:

до 4-х ракет "воздух — земля" AGM-114 "Хеллфайр"; до 8-и в модификации MQ-9A

4 ракеты "Хеллфайр" и две бомбы Mark 82 c лазерным наведением (GBU-12 Paveway II)

бомбы Mark 82 с GPS-наведением (GBU-38 JDAM).

ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9X.

Напомним, что вечером 14 марта российские истребители Су-27 несколько раз сбросили на американский дрон топливо. А затем один из них подлетел сзади и повредил пропеллер БПЛА. После этого военные США приняли решение утопить БПЛА в нейтральных водах. Как сообщили в Европейском командовании США, президенту Джо Байдену уже доложили о происшествии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Беларусь может поставить россии дроны. Речь идет о нескольких видах БПЛА, производство которых решили внезапно увеличить внутри республики.